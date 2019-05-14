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貿戰升溫重挫人幣　在岸價跌見四月低

2019-05-14 列印
■中美貿易談判未能達成協議致人民幣大幅急瀉。資料圖片
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　　中美貿易戰火升溫，打擊市場情緒，人民幣急瀉，在岸價（CNY）日盤收市大跌603點子，報6.8721兌1美元，創逾4個月新低；單日跌幅0.88%，為近11個月最大單日跌幅。人民幣離岸價（CNH）更跌穿6.9，一度下挫624點子，低見6.9072，即每百港元兌88.03人民幣。

　　中美貿易談判未能達成協議，美國如期在上周五對2000億美元輸美中國貨加徵關稅至25%後，亦隨即啟動程序對餘下3250億美元中國貨加徵25%關稅，並於本周一公佈加徵關稅清單。

　　昨晚中國正式反擊，宣佈下月起對600億美元部份美國貨提高關稅，由10%至25%不等。

　　市場人士均指，人民幣大貶，主要受中美貿易戰升級所致。華僑銀行經濟師李若凡表示，市場上周仍對中美貿易談判抱有一絲希望，但到如今已完全幻滅。她指在中美雙方談判不果下，市場情緒大受影響，並反映在人民幣貶值壓力上，加上昨日是香港假期，市場交投較為薄弱，更加劇了人民幣的貶幅。

未見大行出手維穩

　　人民幣離岸價昨六連跌，且跌勢加劇，接近下午3時便跌破6.9，其後更跌至自去年12月下旬以來低位，截至晚上8時報6.9006 ，跌558點子；而在岸價則報6.8793。至於人民幣中間價就連跌三日，報6.7954，下跌42點子，創逾3個半月新低。

　　交易員稱，人民幣雖曾大跌逾600點子，但未見大行出手維穩，全由市場主導，相信在中美談判未有好轉在岸價或很快下試6.9關口。

　　光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文指，目前市場氣氛相當差，料短期人民幣貶壓將會持續，但估計一如去年情況，當人民幣接近7算時，人行很大機會出手干預，所以儘管人民幣受壓，惟下行空間有限，穿7的機會微，除非中美貿易談判破裂。不過，暫時未見情況發展至這地步。

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