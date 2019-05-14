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九號機器人停上市

2019-05-14 列印
　　據上交所科創板網站顯示，原本已受理上市申請的首間科創板紅籌企業九號機器人公司，其審核狀態變更為中止。

　　另外，復旦張江（1349）宣佈，收到上交所對該公司提交的A股發行申請於科創板上市的受理通知書。該公司擬集資6.5億元，用於海姆泊芬美國註冊項目、生物醫藥創新研發持續發展項目及收購泰州復旦張江少數股權項目。

　　上交所解釋，由於上月九號機器人將投資者持有的優先股轉為普通股，根據科創板審核要求，九號機器人須增加一期截至今年6月底財務數據，因此公司申請中止審核以完成加審工作，並更新申報材料。

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