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內地汽車銷量十連跌

2019-05-14 列印
　　中國目前仍是全球最大汽車市場，但銷量按年稍有回落。中國汽車工業協會公佈最新數據，表示中國4月汽車銷量按年下降14.6%，至198萬輛，為連續第10個月下滑。首四個月累計則挫12.1%。

　　中國汽車工業協會解釋，造成市況低迷的主因，在於消費信心不足，而對刺激消費政策的期待，也讓多數潛在買方，選擇抱持觀望態度。中汽協認為，隨著減稅、降費等一系列政策的逐步落實，車市可望隨之回暖。對全年汽車市場穩定發展充滿信心。

　　數據亦顯示，今年4月，中國汽車產量為205.2萬輛，按月減少19.8%、 按年減少14.5%；汽車銷售量為198萬輛，按月減少21.4%、按年減少14.6%。

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