中銀開戶易錄三萬客 手機可直接匯錢內地

中銀香港（2388）於3月下旬獲批先行點試，在港推出全流程本地辦理內地開戶的「大灣區開戶易」服務。該行個人金融及財富管理部副總經理葉慧文表示，市場反應熱烈，已開立近3萬個帳戶；又指該行正不斷改善服務，由4月尾起讓客戶可透過手機銀行匯款到內地戶口。



葉慧文接受本報專訪時表示，「大灣區開戶易」服務自3月20日推出以來，市場反應超乎預期，客戶經開戶易在港見證開立的內地帳戶已接近3萬個，日均開戶約達一千個，相信短期可保持這勢頭。



多屬現有客戶 新戶僅逾一成



根據「大灣區開戶易」服務，港人只需香港永久性居民身份證及回鄉證，在香港填寫開戶文件，即可經中銀申請開立內地中國銀行戶口，過程毋須親身到內地中行分行，亦毋須提供內地住址，內地戶口可直接在港激活。惟申請人須為中銀客戶，而客戶所開立的內地戶口屬支付性帳戶，有II類和III類兩款選擇，均設有限額，前者每日支付上限1萬元人民幣，後者每日支付上限2000元人民幣。客戶憑本港的「一卡兩號」內地手機號碼便能在港綁定內地電子錢包。



葉慧文指出，在開立內地帳戶的客戶中，大部份為中銀的現有客戶，全新客戶則佔逾10%。目前所見，使用開戶易服務的客戶來自不同階層，當中不乏教師、公務員及高級管理人員，這3類客共佔了27%，相信他們開戶原因主要與出差或旅遊有關。



她續說，開戶易的客戶以男性較多，佔64%。若以年齡劃分，主要集中於31至50歲人士，佔了48%；介乎51至60歲則佔24%；18至30歲僅佔16%。此外，99.9%客戶都是選擇開立第二類戶口，主要因為客戶普遍認為第三類戶口的每日可用支付額太少，需第二類戶口才可滿足他們的支付需要。



