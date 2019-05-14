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中聯重科回購A股涉資近30億

2019-05-14 列印
　　中聯重科（1157）昨日宣佈，擬回購A股股份，按回購A股數量上限及價格上限測算，預計涉及總額不超過29.79億元（人民幣，下同）。

　　該公司指出，A股的回購價不超過每股7.63元，而回購的股份數量不低於佔公司總股本的2.5%，且不超過佔該公司總股本的5%，即不低於1.95億股，且不超過3.9億股，回購期限為自2019年5月13日起不超過12個月。

　　該公司表示，回購A股股份的資金來源，為該公司自有資金，具體回購資金總額以回購期滿時，實際回購A股使用的資金總額為準。

　　該公司亦指出，實施回購A股方案的目的是，體現公司對長期內在價值的堅定信心，提升投資者對公司長期投資的信心。

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