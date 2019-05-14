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智能交通落實購設備企業

2019-05-14 列印
　　中國智能交通（1900）收購從事為東南亞電力及通訊業各分部投資、銷售及整合設備業務世波工程58%股權的計劃，經過近兩年終落實，該公司昨日公佈，斥8584萬元人民幣，向胡衛民收購世波工程58%股權，作價僅為2017年提出的作價5成。完成交易後，世波工程的財務業績將併入該公司財務業績內。

　　早在2017年，中國智能交通已有意以1.62億元收購世波工程同樣份額的股份，但礙於世波工程當時仍未落實數個有重大合約價值的項目合約，中國智能交通最後衡量集團的投資風險後，決定擱置收購計劃。

　　根據協議，中國智能交通分三期支付收購代價。公告又披露，世波工程於2018年度稅後溢利為2500萬元。賣方亦提供溢利保證，截至今年12月底及2020年12月底止兩個財政年度期間的經審核綜合稅後純利總額，不得低於6200萬元人民幣。

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