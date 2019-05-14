﻿中環IFC外望——《和平精英》三日吸金逾億

Sensor Tower稱，《和平精英》上市3日內，內地玩家在蘋果App Store「課金」超過1400萬美元（約1.1億港元），平均每天超過470萬美元（約3689億港元）。
與此比較，《PUBG Mobile》首3日在海外iOS吸金約220萬美元（約1726.8億港元），是《和平精英》同期收入六分之一；《堡壘之夜》首3日在iOS平台吸金400萬美元（約3139.7億港元），是《和平精英》同期收入三分之一。
《和平精英》前身是《絕地求生：刺激戰場》，早期由騰訊高調宣佈獲得《絕地求生》官方正版授權後，由旗下光子工作室開發，玩法與《PUBG Mobile》大同小異，不過後者主打海外市場，前者則主打內地市場，惟該遊戲遲遲未獲政府授權，騰訊因而無法從中獲利，直接導致替代品《和平精英》出現。
網魚網咖有意赴美上市
據微信公眾號「IPO早知道」引述消息人士稱，內地網吧營運商網魚網咖計劃今年下半年赴美上市，集資2至3億美元（約15.6至23.4億港元）。去年7月，一度有報道指網魚網咖會登陸港股。
網魚網咖回應稱，公司內部確實有赴美上市計劃，但具體時間和集資金額仍未確定。
報道指出，萬達集團董事長王健林之子王思聰為網魚網咖股東之一。網魚網咖在2015年進行B輪融資時，由王思聰旗下的普思資本領投。經過此輪融資後，普思資本持有8.59%，成為第三大股東。
高瞻