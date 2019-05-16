零售工業數據遜預期 美推遲汽車關稅 杜指升115點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25648點，升115點；納斯達克指數收報7822點，升87點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見66.87港元，較香港收市價升0.17港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見365.18港元，較香港收市價跌8.82港元。
聯儲局減息機會大增
美國商務部公佈，當地零售銷售由3月增長1.7%，至四月轉跌0.2%，市場預期為增長0.2%，主要受汽車銷售下跌拖累；核心零售銷售按月增長0.1%，亦不及市場預期的增長0.7%。當地工業生產亦持續轉弱，4月工業生產按月跌0.5%，製造業產出亦按月跌0.5%，兩者均較預期為差，其中製造業產出更是四個月內第三度下跌。由於經濟數據欠佳及中美貿易戰升溫，市場料美國今年減息機率提升。據聯邦基金利率期貨顯示，市場估聯儲局今年9月減息機會由周二的46%，大幅升至57%，10月減息機率更達65%。
白宮原定於5月18日的最後期限前，決定是否對進口汽車和汽車零部件加徵關稅。外電引述消息人士報道，特朗普計劃推遲進口汽車關稅至少半年。消息刺激汽車股造好，快意佳士拿及福特升逾1%，通用汽車亦升0.7%。其他股份方面，FAANG全線上揚，英特爾晶片發現新漏洞，惟股價仍升0.4%，蘋果回升0.7%，微軟則升1.22%，Netflix上揚2.1%，Alphabet抽高3%。
中美貿易戰仍為市場焦點，美國總統特朗普表明，中美貿易談判並未破裂，兩國互相加徵關稅只屬於「小爭吵」，一旦時機成熟，將與中國達成協議。財長努欽亦表示，計劃不久後再度訪問中國，希望繼續進行貿易談判。
港股方面，受惠中美貿易衝突緩和，恒指昨日擺脫頹勢，企穩於100天線，並承接A股動力抽升，惟尾市升幅收窄，全日收報28268點，升146點，成交縮減至961億元。
港股回升146點
協同博勤金融行政總裁曾永堅表示，港股在中美官員「出口術」下成功減低市場避險情緒，但貿易談判前景仍未明朗，反而見到有外資機構投資者趁反彈減磅，認為後市未言樂觀，預料短線再有機會反覆下試28000點水平。