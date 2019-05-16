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港匯疲弱逼近7.85

2019-05-16 列印
　　港元拆息回落，套息交易帶動下，港匯再度逼近7.85弱方兌換保證水平，低見7.8499兌1美元。市場人士預期，即使港匯弱見7.85並觸發資金流走，規模也有限。

　　港匯連日走弱，昨一度只差1點子就觸及7.85，截至晚上8時報7.8498，較上日跌4點子。

　　華僑永亨銀行經濟師李若凡指，中美貿易戰升溫拖累人民幣大貶，對港匯影響逐步浮現；加上港股表現疲弱，導致小量資金外流；以及短期流動性寬鬆，港元拆息向下，在港美息差擴闊下，市場重現套息活動，令港匯受壓。

　　光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文則指，港匯明顯走弱，主要受套息交易帶動，因隔夜息曾回落至0.4厘，再度誘使市場進行套息，估計港匯很快見7.85。
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