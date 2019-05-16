騰訊放榜勝市場預期 純利增17%賺272億人幣

騰訊（700）昨日收市後公佈首季成績表，純利按年升16.83%，達272.1億元（人民幣，下同），勝市場預期。以非通用會計準則計，首季盈利209.3億元，按年增14.29%。騰訊外圍股價先升後回，截至昨晚9時30分折算港元報365.9元，較本港收市價374元，跌2.17%。



騰訊期內錄得收入854.6億元，按年升16.23%。騰訊指，主要是受商業支付服務及其他金融科技服務、社交廣告及數字內容服務所推動。其中，增值服務業務收入按年增長4%，至489.74億元。社交網絡收入則增長13%，至204.61億元。該項增長主要反映來自直播服務及視頻流媒體訂購服務的數字內容收入的增長。



《完美世界手游》成吸金王



遊戲業務的列報收入則按年下跌1%，至285億元。其中，智能手機遊戲收入（包括歸屬於社交網絡業務的智能手機遊戲收入）按年下跌2%，至212億元，原因是新遊戲發佈減少。



騰訊指，《王者榮耀》在一月份發佈了內容更新，提升了用戶活躍度，促進付費用戶數及收入同比增長；《完美世界手游》推出後也迅速成為中國最高收入的智能手游之一，並增加了角色扮演遊戲組合的總日活躍帳戶數。惟《完美世界手游》在首季季末才發佈，帶來大量流水收入，但大部份的流水收入將會遞延至往後期間才確認為列報收入，因此該遊戲對首季列報收入的貢獻有限。



騰訊續稱，第二季已經並即將發佈多款中度至重度遊戲。海外遊戲推出季度通行證，對於用戶活躍度、付費率及收入均有重要貢獻，而部份中國主要遊戲的季度通行證正處於早期的試驗階段。



劉熾平：遊戲種類仍可創新



騰訊總裁劉熾平昨日出席股東周年大會時表示，內地遊戲人口已近飽和，但在遊戲種類上仍有創新機會，未來希望在遊戲創新這一塊做得更多；海外市場方面則會多舉並行，除了繼續投資和收購，亦開始運營自主研發的遊戲。



