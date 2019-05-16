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哈電私有化恐泡湯

2019-05-16 列印
　　早前獲高票通過私有化議案的哈爾濱電氣（1133）打「告急牌」，表示仍未獲逾90%H股股東接納要約，意味下周一期限屆滿時，私有化大計恐泡湯。消息刺激哈電股價昨日急插11%，低見3.79元；收市跌10.3%，收報3.82元。哈爾濱電氣表示，雖然本月7日出席特別股東會的獨立股東，以99.55%高票贊成通過私有化議案，但仍未完成所有條件，其中最關鍵為接納要約的H股股東須達到整體90%。哈電目前共發行近6.76億H股，當日投票接納的獨立股東有2.84億股，佔42.04%，反對僅佔0.37%，意味雖然沒有逾10%股東反對，但尚欠私有化門檻的股份仍達47.96%。

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