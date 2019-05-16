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國泰稱收購快運無礙與港龍競爭

2019-05-16 列印
　　國泰（293）宣佈進軍廉航一個半月，收購香港快運的消息未聞新進展。國泰主席史樂山昨日表示，有關交易正在處理中，並認為面對廉航競爭，全服務方式的國泰及港龍仍然有良好表現。

　　史樂山昨日在股東會上表示，全購香港快運為公司發展提供更多選擇，可在廉航市場立足，國泰一直推動有關交易。他又說，評估過市場資料後，發現即使國泰與港龍的全服務航空模式，在多條航線面對廉航挑戰下，仍有一定競爭力。

　　對於過去數年燃油對沖拖累國泰盈利「見紅」。史樂山表示，由於燃油是運營最大成本，仍然有需要進行對沖，但已實施新的指引，並交由獨立執行董事監察，相信可減低影響。

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