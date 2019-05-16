國泰稱收購快運無礙與港龍競爭

上周六舉行的港澳盃再次由港隊馬包辦三甲，情況跟近屆不同的是，第四名由澳門馬 「珍珠勁旺」取得，此駒也是早前在三月舉行的澳港盃一役，五匹澳門馬中表現最佳的一駒。 「珍珠勁旺」是上屆澳門打吡冠軍，服役以來，單論草地賽績，十七戰全入三甲，可算是澳門現役馬中的優質新血。剛戰在港澳盃陣中，鞍上人查維斯的發揮已無懈可擊，結果仍不敵三匹當打的港隊馬。再看近年這項港澳埠際賽即港澳盃及澳港盃的賽果，可知澳門馬雖受讓十五分，但平均競爭力實遠遜於港隊馬。 以往在澳門舉行的澳港盃，由於跑道是天然草，天雨時場地會很快會起變化。這樣的話，偶爾會看到澳門馬藉場地之利獲點甜頭。然而在香港舉行的港澳盃，沙網...

2019-05-16