長建無打算併購電能 李澤鉅︰將有巨額收購

長江基建（1038）四年前曾有意併購電能實業（006），惟最後無功而回。市場關注長建在資金充裕下，會否捲土重來，長建主席李澤鉅昨日於股東大會上說：「依家無呢個打算」，又指該集團將來還有新的併購項目，而且銀碼比較大，但並無透露詳情。



此外，長實（1113）昨日回應有傳該公司擬出售估值達200億元人民幣的上海大型地產項目時指出，長實經常收到不同的出價建議，但不代表會接受及出售項目。



長江基建2015年時，曾提出併購電能實業，惟最後以無功而回，在昨日的股東大會上，有小股東重提併購電能之事。李澤鉅明確表示：「依家無呢個打算」。他指出，集團未來會有新的收購或合併項目，而且數量不少，涉及的金額龐大，所以要很小心地處理。他稱，集團不會對每一個項目都志在必得，亦不會追價。對於長和（001）前日遭沽空機構GMT狙擊，他只簡短回應：「唔答喇！」



有小股東在會上追問修訂逃犯條例會否影響集團業務。李澤鉅說：「我們在每一個國家都是守法的公民，不是一個逃犯」，强調逃犯條例對長建的業務沒有直接關係，不會對該集團發展造成影響。又指若美國取消或暫停香港關係法，對集團影響是微乎其微。因其盈利及現金流在香港以外，本港佔比較少，故影響不大。



修逃犯條例影響微



對於澳洲及美國接連不允許大型外資進入市場。他表示，集團在澳洲及美國均有不同的項目，但未有透露詳情。他指出，不論在香港或是國外，如若民粹主義太犀利，資本不再重新投入公共事業，受害的都是當地人民。長江基建昨日收報63.5元，跌0.78%。



