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國藝引荷里活公司為戰略股東

2019-05-16 列印
　　國藝娛樂（8228）昨日與美國荷里活製作公司Proxima Media， LLC簽訂策略合作協議，擬引入荷里活製片人Ryan Kavanaugh為其戰略股東，Proxima Media未來每年將引入最多5套海外電影及3套海外連續劇，於國藝影視城拍攝，並助力國藝娛樂直接參與國際大片的投資。

　　國藝2018年初宣佈擴建影城第二期，國藝娛樂創始人兼主席冼國林昨日表示，相關擴建將於下半年開工，其中包括8個攝影棚及現代水棚，最大面積的達到逾4萬呎，影視城亦配有酒店及娛樂設施，未來將公佈進一步計劃。他續稱，國藝希望可籌集2.5億美元（折合約19.5億港元）以令集團未來有更好發展。

　　問及此前中國廣電總局頒布最新的「限古令」，他則認為政策不會持續太久，對該公司影響有限。

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