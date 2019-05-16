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一田上季生意增5%

2019-05-16 列印
　　新地（016）旗下一田百貨行政總裁黃思麗昨日表示，2019年首季營業額按年升5%，當中以超市升幅最為顯著，較去年同期上升14.5%。而下周四（23日）開始為期五天的一田購物優惠日，她預計整體生意會按年上升5至8%，期間亦會聘請大約700至800個兼職員工 。

　　剛過去的五一黃金周長假期間，她指銷情逆市造好，營業額按年微升8.7%。原因是三日的長假期期間，帶動了更多內地客來港消費，以及本地客的消費增加，均令營業額有明顯的增加，當中購買水果等鮮貨較為顯著。

　　對於中美貿易戰的影響，黃思麗認為本港零售業必定會受外圍不確定因素而有所放緩，消費意欲有所影響，消費較傾向審慎，但旗下百貨公司的主要客源為本地客，再加上百貨及超市的貨品大多為生活必需品，故此影響不大。

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