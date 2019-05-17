﻿沃爾瑪思科業績優 就業數據強勁 特朗普封殺華為 杜指升214點

美國總統特朗普一方面打壓華為，但另一手又考慮推遲加徵汽車關稅，加上美國上市公司錄得理想業績，以及最新就業數據強勁，刺激美股三大指數周四早段升逾1%，其中杜指曾升逾300點。



美國總統特朗普簽署行政命令頒佈「全國緊急狀態」，指美國科技行業受到的外來威脅，影響國家安全，美商務部隨即將華為及70家關連企業列入貿易「黑名單」。但另一邊廂，他又考慮推遲加徵汽車關稅，給予市場喘息機會。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25862點，升214點；納斯達克指數報7898點，升75點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見66.36港元，較香港收市價升0.26港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見368.62港元，較香港收市價升3.02港元。



沃爾瑪(Walmart)股價周四曾攀升逾4%。該公司第一季歸屬於公司的純利為38.42億美元，按年上升80%；美國同店銷售增長33.4%，為9年來最佳。沃爾瑪警告，美國政府提高關稅，最終將推高美國消費物價。



思科大升7%



思科業績同樣理想，第三季經調整後每股盈利778美仙，較預期好，思科預期今季收入增長或高達6.5%亦勝預期，該公司股價周四早段曾上漲逾7%。



美國科技股周四普遍上漲，但美國封殺華為則拖累蘋果股價早段逆市跌約1%。



數據方面，美國經濟數據持續向好，美國上周首次申請失業救濟人數降至21.2萬，表明勞動力市場狀況仍然健康；4月新屋動工增加5.7%，以年率計為123.5萬間，較市場預期的120.9萬間為多，亦是連續兩個月勝預期。



手機設備股受壓



港股方面，受A股上升所帶動，大市昨日收市扭轉早段跌勢繼續向好，恒指報28275點，升6點，成交金額949億元。



藍籌股方面，外界認為股王騰訊控股（700）季績表現好壞參半，大行繼續看好，但股價仍失守50天線，收跌2.25%報365.6元；長和（001）主席李澤鉅在股東會表示，財務報表並無隱瞞，股價靠穩，收升0.06%報78.5元。



美國封殺華為，手機設備股昨受壓，瑞聲科技（2018）跌2.93%收報44.65元；舜宇光學（2382）收跌5.08%報85.05元；中興（763）跌6.14%收報21.4元。