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﻿人民幣偏弱料7算可保

2019-05-17 列印
  中美貿易戰持續困擾市場情緒，人民幣偏弱，昨在岸價（CNY）日盤收報6.8821兌1美元，下跌85點子；離岸價（CNH）最多跌110點子，低見6.9154。截至昨晚8時半人民幣離岸價報6.9086，跌42點子。渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，雖近日人民幣明顯貶值，但市場並非太恐慌，料未來兩個月人民幣可保住7算。

  劉健恒指出，儘管中美貿易戰對人民幣造成影響，惟是次人民幣貶幅未如去年般巨大，只由6.7跌至6.9，主要因為市場正觀望中美於下月舉行的二十國集團（G20）峰會能否達成任何協議，在市場仍有期望下，料人民幣穿7的機會偏低，且中國亦不願見貨幣出現競爭性貶值，相信6、7月人民幣可保7；至於年底前人民幣會否穿7，則視乎大圍環境變化。
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