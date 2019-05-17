廉署控告曹貴子 涉詐騙康宏8900萬

捲入謎網風暴的康宏環球控股(1019)前執行董事曹貴子，涉嫌串謀康宏兩名前執董，在康宏子公司以8900萬元收購投資公司信盈國際時，隱瞞自己實際持有被收購的信盈國際，詐騙聯交所及康宏董事局、股東和投資者，昨被廉署落案起訴一項串謀詐騙罪後，隨即解往東區裁判法院提堂。曹暫時毋須答辯，案件押後至7月24日以索取法律意見。控方不反對被告保釋申請，但表明不可離港及接觸控方證人。



消息指，控罪提及曹貴子串謀的兩名人士，分別為康宏前執董陳毅凱及於2017年13起被停職的康宏執董陳麗兒。據悉，廉署與證監會就康宏事件仍在調查中，不排除稍後會有更多人被起訴。律政司高級檢控官伍淑娟指，被告曹貴子在證監會及廉署行動在2017年12月曝光後，一度去向不明，離港近10個月，由於本案針對被告的證據指控性強，控方有證據顯示，被收購公司的高級職員與被告有訊息往來，職員會稱呼被告為「老闆」，又會就重要決定向被告尋求指示或同意，鑑於案情嚴重，反對被告離港申請。



疑與康宏兩前執董串謀



控罪指，被告於2016年4月1日至2017年12月7日期間，與另外兩人、為被停職的康宏執行董事陳麗兒 Christie及康宏前執董陳毅凱 Byron串謀詐騙聯交所、康宏環球的董事局、股東及投資者，即不誠實地沒有向聯交所披露他是康宏環球的主要股東；沒有向聯交所披露他是康宏環球的實質或影子董事；沒有向康宏環球及聯交所披露康宏財務收購信盈國際是一宗關連交易；及導致康宏財務於一六年九月在沒有召開必須的公司會議或符合聯交所證券上市規則的情況下收購信盈國際。



上述交易收購價逾8900萬元，被告因此從康宏財務收取共逾5700萬元，並毋須進一步向該兩個基金投放約1620萬元的資金。



