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希慎首季租戶銷售額增4%

2019-05-17 列印
　　希慎興業（014）主席利蘊蓮表示，今年首季租約、租金檢討與新租出物業所定立的租金水平整體上升。人流方面，今年首季錄得按年6%的增長。商鋪出租率於今年首季錄得97%。而今年首季整體租戶的銷售額，則帶來按年4%的增長。她又表示，大埔低密度住宅項目方面進展良好，預料2021年初可預售單位。

  對於剛過去的五一黃金周長假期，首席營運總監呂幹威表示，商場人流有雙位數字的增長，生活品味及餐飲相關的零售亦表現較好，現時內地顧客較著重體驗和「打卡位」，認為集團這有信心，較九龍區等大型商場優勝。

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