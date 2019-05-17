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貿戰惹關注 中銀料貸款高單位數增

2019-05-17 列印
　　中銀香港（2388）昨日舉行股東大會。會上股東比較關注貿易戰，副董事長兼總裁高迎欣表示，中美貿易衝突雖對業務有一定影響，借貸需求下降，但集團首季貸款仍增長逾4%，表現好過同業，預計維持全年貸款高單位數百分比增長，因集團客戶結構廣泛且分散，有效減低貿易戰的影響。

  營業總監鍾向群回應股東有關虛擬銀行的詢問。他稱，虛擬銀行的推出是為迎合現代數碼化金融的大需求，照顧傳統業務不能涵蓋的顧客，與傳統業務相輔相成。他表示，公司虛擬銀行的研發過程順利，會按計畫六至九個月內推出市面。

  談及如何看待香港虛擬銀行的競爭，高迎欣強調重點應放在虛擬銀行能否滿足監管機構要求的能力。

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