銀娛首季EBITDA跌8% 將力拓非博彩業務

銀河娛樂（027）昨日公佈，截至3月底止首季經調整除息稅折扣及攤銷前盈利（EBITDA）為39.83億元，按年及按季分別跌7.78%及8.08%。期內，貴賓廳業務顯著下滑，貴賓廳博彩收益按年跌24.72%，按季亦跌17.77%。銀娛主席呂志和表示，業績下跌原因「好難講」，「有時天氣熱啲，有時天氣凍啲」，認為這「唔係大警號，唔好擔心」。副主席呂耀東則表示，不應用短期一個月或一個季度的數據來推測未來表現，長遠而言有信心澳門的博彩業能錄得健康的增長。



銀娛指，首季受到實施全面禁煙，以及本地和區內娛樂場競爭加劇的影響，澳門博彩收益總額為739億元，按年微跌0.5%，按季則跌3%；貴賓廳博彩收益總額361億元，按年下跌13%，按季跌11%。不過，呂志和認為，澳門賭收在過去多年已有很大進步，也需要「畀啲時間做多啲嘢」，令澳門有更多娛樂休閒設備。



呂耀東續稱，中央政府及澳門特區政府強調將澳門建設為適度多元的國際性休閒度假中心，銀娛也繼續朝著這個方向發展，希望不僅著眼於博彩業務，在非博彩業務也可以做得更好。



根據業績公告，首季銀娛博彩業務淨贏率偏高，令經調整EBITDA增加約1.11億元。淨贏率正常化後，博彩業務經調整EBITDA為39億元，按年下跌12%，按季下跌9%。期內，博彩收益總額153.8億元，按年下跌10.5%，按季亦跌9.76%。中場博彩的淨贏率按年升0.5個百分點，至24.1%，收益按年升9.38%，按季持平；角子機淨贏率升至3.7%，收益按年微升0.83%，按季則跌11.01%。貴賓廳轉碼數2035.68億元，按年跌29.51%，按季跌21.86%，雖然淨贏率微升至3.6%，收益亦按年跌24.72%，按季跌17.77%



今年內地五一黃金周多了一天假期，呂耀東指期內入住率、酒店業務、餐飲業務、博彩收益及貴賓廳業務等總體而言表現不錯。







