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德昌全年賺22億升7%

2019-05-17 列印
　　德昌電機（179）昨日派發截至今年3月底止年度成績表，期內賺2.81億美元（約21.97億港元），按年升約7%。維持派末期息每股34港仙。期內，營業額32.8億美元，按年升1%。

  對於中美貿易戰近日又升温，汪穗中表示，如果美國與中國在未來數周，仍未能就貿易協議達成共識，新增25%關稅持續生效，將破壞集團的全球供應鏈，影響全球消費水平。若美國加徵關稅，汪穗中透露，集團將會有5%的業務佔比會直接受到影響，但表示會作此出相應措施。他指集團的生產點遍佈全球18個國家，可改由歐洲及墨西哥生產以輸入美國市場，認為集團有能力應付加徵關稅的問題。

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