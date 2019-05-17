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富途推「港版餘額寶」 回報3.1厘

2019-05-17 列印
　　騰訊（700）有份投資的富途證券昨日推出被稱為「港版餘額寶」的互聯網理財產品-「現金寶」，產品特點是年化回報率高達3.1厘。

  富途證券希望該產品能夠成為香港版的餘額寶，富途證券金融及企業服務總裁鄔必偉昨日表示，於早前一個月「現金寶」進行測試期間，已吸引數千名客戶購買，平均認購金額約為數萬元，極速吸金數億元。

  「現金寶」是富途證券推出的資金管理服務，投資者將資金轉入「現金寶」，可享高於活期儲蓄、低於定期儲蓄的貨幣基金收益。「現金寶」中的資金可隨時存取，提現到用戶銀行卡中。鄔必偉表示，除了貨幣基金，未來有可能繼續推出其他類型產品。

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