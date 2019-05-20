貿談陷僵局 人幣疲弱 港股短期恐仍受壓

上周五杜指盤中大部份時間保持升幅，最多曾升86點，惟尾市急速轉跌，收報25764點，跌98點或0.38%；標指收報2859點，跌16點或0.58%；納指收報7816點，跌81點或1.04%。與此同時，恒生指數上周五再跌329點，失守二萬八千點，收報27946點 ，反映股市受壓。
對於本星期港股中兩隻非同權股小米集團（1810）、美團點評（3690），以及科技設備股聯想集團（992）等業績公佈，葉尚志認為暫時難判斷5G類型的科網股份表現，要看個別股份，以騰訊為例，雖然業績表現較好，但未必對股價有很大的推動。
在股份方面，如果投資者真的要入市，他指未來普遍看好藍籌股，例如港交所（388）、中國平安（2318）、騰訊（700）等，他認為藍籌股就算受到市況影響，就中長期而言，仍然會受到資金吸納和關注。
料恒指27200點至28700點徘徊
另外，京華山一研究部主管彭偉新表示， 港股表現反覆，預料本星期會跌多少少。由於港股預託證券（ADR）下跌，以及中美貿易談判停滯不前，尚未有定下輪談判日期，市場預期會下跌，預料本星期港股會於27200點至28700點徘徊。
彭偉新亦提到，若恒指今日進一步失守，跌幅則會加快。他指過去連續4個交易日的資金流出，反映投資者沽貨的意欲非常強。科網股方面，華為再度被美國政府封殺，彭偉新預期，即使本星期科網股份的業績做好，股價短期內仍不會有上升的走勢。提及人民幣匯率下跌方面，他指對股市必定會有影響，人民幣弱會令估值下跌，例如中國移動等內地股份的每股資產值必定會有影響。