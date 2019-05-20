平保滙豐不在港回購 業界倡庫存股看齊國際

會計界及證券界人士認為，隨着多個市場陸續改制設立「庫存股份」，長遠而言，本港制度與外國看齊有利市場發展，惟相關改革牽涉修改法例及上市規則，料需時進行。
中國平安早前公佈將在未來一年內斥資最多100億元從公開市場購入股份，但回購並不包括本港上市的H股，平保首席財務官姚波解釋，由於中國去年修訂回購股份用途和註銷時間的法例，令市場操作更靈活，而本港所回購的股份，用途和註銷時間的規定較為嚴謹，故先在A股回購，日後再研究回購港股。
本港兩大英資銀行渣打及滙控均有回購計劃，但都只在倫敦進行，因為英國容許回購股份作「庫存股」，不用即時註銷，公司可在股市低迷時回購支持股價，待日後市道好轉股價回升時配售出去。
「庫存股」不分享派息，亦沒有投票權，可是，香港沒有「庫存股」制度，公司回購後要把股份註銷，令公司股本及規模縮細，不利發展，對本港上市公司回購帶來制約。
更彈性處理利潤及財務比率
對於本港應否設立「庫存股」制度，香港中文大學商學院會計學高級講師李兆波直言持中性態度。他解釋，設立「庫存股」制度的最大方便，是容許公司在其財務報表上，更彈性地處理利潤及財務比率等問題，很多本地公司利用回購減少資本，從而提升每股盈利。