  • 2019年5月20日 星期一
  • 29º
  • 81%
熱門： 華為GoogleAndroid天文台4000元

日報新聞 > 財經

平保滙豐不在港回購 業界倡庫存股看齊國際

2019-05-20 列印
■滙豐控股近年一直有回購計劃。資料圖片
Previous Next

　　中美貿易戰開打，拖累港股上兩周累計跌了2135點，市場普遍估計調整會持續。跌市下，推行股份回購會是支持股價方法。上月，渣打銀行（2888）推出78億元回購計劃，之前亦有中國平安（2318）公佈百億元回購大計，但渣打、平保以至近年一直推行回購的滙豐控股（005），回購計劃都不在香港市場進行，因香港沒有為股份回購設「庫存股」制度，不利推行回購。

　　會計界及證券界人士認為，隨着多個市場陸續改制設立「庫存股份」，長遠而言，本港制度與外國看齊有利市場發展，惟相關改革牽涉修改法例及上市規則，料需時進行。

　　中國平安早前公佈將在未來一年內斥資最多100億元從公開市場購入股份，但回購並不包括本港上市的H股，平保首席財務官姚波解釋，由於中國去年修訂回購股份用途和註銷時間的法例，令市場操作更靈活，而本港所回購的股份，用途和註銷時間的規定較為嚴謹，故先在A股回購，日後再研究回購港股。

　　本港兩大英資銀行渣打及滙控均有回購計劃，但都只在倫敦進行，因為英國容許回購股份作「庫存股」，不用即時註銷，公司可在股市低迷時回購支持股價，待日後市道好轉股價回升時配售出去。

　　「庫存股」不分享派息，亦沒有投票權，可是，香港沒有「庫存股」制度，公司回購後要把股份註銷，令公司股本及規模縮細，不利發展，對本港上市公司回購帶來制約。

更彈性處理利潤及財務比率

　　對於本港應否設立「庫存股」制度，香港中文大學商學院會計學高級講師李兆波直言持中性態度。他解釋，設立「庫存股」制度的最大方便，是容許公司在其財務報表上，更彈性地處理利潤及財務比率等問題，很多本地公司利用回購減少資本，從而提升每股盈利。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd