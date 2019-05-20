銀娛揮軍大阪賭場 料本周提交RFC文件

計劃進軍日本賭場的銀河娛樂（027）搶食「頭啖湯」，將於本周向目前唯一進入籌備階段的大阪，提交「概念請求」（Request on concept，RFC）文件。副主席呂耀東表示，最終選址及投資金額未定，待下半年有更多地方招手後再作決定，並有意尋求對日本地產熟識的企業合營。



銀娛將於本周五限期前，向大阪政府提交RFC文件，交代初步營運概念。呂耀東表示，目前只有大阪向世界各地賭商招徠，預料下半年多地完成選舉後，會有更多城市或都道府縣陸續表態並索取RFC。除大阪外，他的心水還有東京、橫濱等大型城市，看中這些地點的人口及經濟多元化，相信可發揮銀娛的實力。



呂耀東稱，目前在日本的投資金額或規模言之尚早，但在日後正式競投時，相信擁有足夠財力奪標，「最有能力出到呢個數目都會係我哋。」他指出，仍要視乎選址的定位及需求而決定出手銀碼。



呂耀東：發展模式不搬字過紙



他表示，日本的發展模式應「客隨主便」，需要理解當地需求並加入本土元素，強調不會將旗下澳門銀河的家庭式度假村原封不動搬過去，目前還在了解階段，「而家放到出嚟嘅嘢都係吸引眼球嘅啫。」他對日本IR（包含賭場的綜合度假區）初步想法是多元化發展，感到須於當地提供更多娛樂設備。



早前美高梅中國（2282）母公司美高梅國際，已跟日本金融集團Orix聯手，搶先向大阪提交RFC文件。呂耀東表示，現時仍未決定生意夥伴，現正物色對日本熟識的地產類企業合作，旨在獲對方提供日本的土地、建築、設計、市民要求等經營資訊。



日本將是銀娛繼澳門後最大的發展地，呂耀東指出，日本有1300萬名中產以上的市民，消費力強勁，彈珠機市場也十分龐大，「如果只係一部份轉做IR，生意已經唔會差」，相信只要策略得宜，回報可相當理想。他又指出，日本近年訂立2030年遊客增至6000萬人次的目標，較現時約3000萬人次多一倍，其中必須顧及中國市場，相信除了財政能力，銀娛的客戶資料及對內地賭客熟識程度，會較其他外資更有優勢。



