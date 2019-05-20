麥當勞夥順豐 外送擴展至McCafé

中信（267）旗下的香港麥當勞宣佈，與順豐速運結成策略夥伴，把原先合作「麥麥送」的外送服務，擴展至McCafé的飲品類別，以方便顧客。



對於與順豐速運的合作，麥當勞中國及香港董事會主席張懿宸表示，過去與順豐速運合作的一年，由於順豐速運的龐大運輸網絡及軟件配套，大大提升集團旗下外送的質素和效率。他亦指是次合作為集團一項重要的里程碑，並相信兩者的合作會產生協同效應，為顧客提供新的餐飲體驗，鞏固香港麥當勞在市場的地位。



提到促成是次合作的原因，同樣為順豐速運的股東及董事的張懿宸透露，本身與順豐控股董事長王衛的關係匪淺，指兩間企業的理念相近，認為成立二十六年的順豐速運，由以往五個人的團隊演變至今多達四十萬人的團隊，具有一定的市場地位，希望未來有更多業務上的合作機會。



另外，張懿宸亦提到，在香港「每七個人就有一個來吃麥當勞」，表示對此數據感到非常自豪，並指未來會有四間新餐廳的開幕，以進一步拓展香港業務。



對於1999年開設的McCafé，香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，現時在香港共有111間分店，期望把麥當勞的概念本地化以達至「glocalization」，故此促成了今次與順豐速運的合作。除了將外送服務拓展至McCafé的飲品類別之外，例如新推出的「芝士奶蓋系列」等， 黎韋詩提到麥當勞亦推出手機應用程式，提供即時追蹤訂餐狀態的服務，提供更優化和快捷的外送用餐體驗。



