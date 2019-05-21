﻿Google停支援 杜指跌84點 封殺華為震盪 納指跌113點

Google及多間晶片公司據報遵從美國政府禁令，暫停向華為供貨，市場憂惠中美貿易戰將擴至科技層面，加上經合組織下調全球經濟預測，美股早段顯著受壓，杜指曾跌204點，見25560點，但其後跌幅收窄。納指則受多隻科技股急挫拖累，早段曾急插138點，低見7678點，其中華為供應商高通及英特爾分別跌逾6%及2.5%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25679點，跌84點；納斯達克指數收報7702點，跌113點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見64.99港元，較香港收市價跌0.21港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見335.02港元，較香港收市價跌6.98港元。



新機無法用多款Apps



路透社引述Google遵從美國政府禁令，華為不能再使用Google開放原始碼授權以外的軟硬件產品轉移，亦將失去Google Android作業系統的更新存取權限。



華為新款手機只能使用Android的公開版本，無法使用Google的專屬應用程式和服務，包括Google Play Store、Gmail和YouTube等應用程式。



加上有傳多間晶片商據報暫停向華為供貨，市場憂慮中美貿易戰已蔓延至歐美技術領域上，科技行業巨頭谷歌（Google）母公司Alphabet、英特爾、高通及博通Broadcom等晶片供應商也被捲入其中，拖累上述美企股價下跌1%至6%不等。



華為遭美國針對，市場估計美國科技股龍頭蘋果或成為中國報復對象，股價下挫逾3%至184美元；Google表明不會跟華為技術合作，母公司Alphabet股價跌近3%，至1150美元。



另一方面，經濟合作與發展組織（OECD）下調2019年全球GDP增速預期0.8個百分點。OECD秘書長古里亞（Angel Gurria）表示，鑑於全球緊張局勢對全球經濟復甦造成拖累，而且將繼續威脅投資和增長，OECD將2019年全球經濟增速預期，自去年預估的3.9%下調至3.1%。



在局勢緊張的背景下，多間機構紛紛下調全球經濟前景展望。



上月IMF下調全球2019年經濟增長預期至3.3%，為金融危機以來新低。總裁拉加德承認，全球經濟正面臨不確定性，儘管預計2020年全球經濟增速會出現反彈，但將受到下行風險影響。



經合組織下調經濟展望



另外，福特車廠將會在8月底前裁減7000名員工，佔全球總人手約一成，而本星期內會率先削減900人。公司表示裁員將年省六億美元開支，亦為重組計劃一部份。



此外，投資者亦關注本周聯儲局主席鮑威爾今日在金融市場年度會議上的講話，並將發表一份有關美國金融體系風險的報告，同時周三聯儲局FOMC將公佈5月政策會議紀要。