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﻿騰訊領跌 港股跌158點

2019-05-21 列印
　　港股受美國封殺華為影響逐步浮現，加上投資者憂慮騰訊（700）會受戰火波及，拖累股價急插3.8%，收報342元。恒指昨日再跌158點，收報27787點。

　　由於中美關係惡化，市場資金轉投公用事業及收息股份避險，領展表現強勢，再度逆市破頂，高見97.6元，收漲2.8%，報97.5元；中電（002）升2.9%，收報89.9元。

　　騰訊宣佈新一集美劇《權力的遊戲》未能如期推出，拖累股價跌穿350元關，並以全日低位收市，收插3.9%，報342元，單隻股份拖低恒指110點。

　　英皇證券研究部聯席董事陳錦興表示，港股反覆向下，恒指失守250天線，屬偏淡格局，於不明朗氣氛下，市場承接力不足，料大市將繼續向下尋底，或下試二萬七支持。
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