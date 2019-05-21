小米上季虧轉盈 純利21億超預期

小米（1810）昨公佈截至今年3月底止首季業績，成功扭虧為盈，純利達31.26億元（人民幣，下同），每股基本盈利13.2分。去年同期小米蝕70.05億元，每股虧損71.8分。按非國際財務報告準則，經調整純利為20.81億元，按年升22.44%，亦勝市場預期的18.57億元。



期內，小米錄得收入437.57億元，按年增長27.2%，勝市場預期。按收入分部計，智能手機首季錄得270.09億元收入，按年增長16.22%；銷量達2790萬部，按年跌1.76%。得益於產品組合不斷優化，智能手機的平均售價（ASP）則按年升18.39%，達到每部968.3元；其中內地智能手機ASP按年提升29.9%，海外市場升12.1%。



市場份額逐月提升



小米首席財務官周受資在電話會議中表示，全球智能手機的出貨量出現了略微下滑的跡象，但小米首季表現跑贏大市。對於內地市場對智能手機的整體需求轉趨疲軟，周受資認為，在5G發展的春天來臨前，市場略有下滑的趨勢下，小米將打「持久戰」，首季業績亦顯示公司的多品牌策略初見成效，市場份額逐月提升；他亦對內地4月1日起實施的增值稅稅率下調政策抱樂觀態度，相信可促進消費。



另一方面，周受資指出，海外市場與中國市場同等重要，小米在過去幾年於海外市場錄得高速增長，未來亦會投資於重點國家例如印度。對於Google將暫停與華為在軟硬體方面及技術服務上的合作，他表示公司對事件高度重視，但目前未對小米產生直接的影響，小米在自家研發的作業系統MIUI上亦有多年的技術積累。



IoT與生活消費產品分部的收入按年增56.5%，至120.43億元，按季則跌19.37%。周受資認為小米的IoT業務仍處於高速、健康的增長階段。



至於互聯網服務分部收入則按年增長31.8%，至42.57億元。其中，廣告業務收入達23億元，增長21.8%。遊戲收入增長6.8%至8.23億元。其他互聯網增值服務收入達12億元，增長96.4%，主要是由於互聯網金融業務和產品電商平台收入的快速增長。



