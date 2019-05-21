  • 2019年5月21日 星期二
  • 25º
  • 80%
熱門： 華為GoogleAndroid天文台4000元

日報新聞 > 財經

三大電訊商移動用戶增長放緩

2019-05-21 列印
　　內地三大電訊商昨日齊公佈4月運營數據。期內，三大電訊商的移動用戶數淨增長均有所放緩，其中中國移動（941）錄得淨上客16.1萬戶，較3月的282.2萬戶大幅下挫94.29%。4G用戶數方面，中國移動錄得負增長，於4月流失了71.8萬戶客戶，中國聯通（762）及中國電信（728）的淨增長則均較3月有所下跌。

　　中國移動4月客戶總數達到9.32億戶，其中4G用戶數為7.23億元，減少了71.8萬戶，扭轉了3月淨增425.6萬戶的升勢。中國聯通4月的移動出帳用戶累計到達數3.24億戶，淨增113.6萬戶，與3月時淨增337.5萬戶相比，有所減少。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd