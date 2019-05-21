三大電訊商移動用戶增長放緩

浦和紅鑽今晚在地頭對FC北京（北京國安）的亞冠G組最後一輪出線關鍵戰前，不惜在上一場日聯大幅留力，教練奧利維拉今仗不勝無歸的決心昭然若揭。該隊迎戰有兵疲隱憂的中超一哥可看高一線，料可順利全取三分晉級，直取主勝。 （Now670、有線651、611、FOX+台今晚6:00直播） 戰至最後一輪分組賽，紅鑽和國安同得七分要計對賽戰績。兩軍首循環對賽悶和0:0，紅鑽今仗再打和，若有失球即跌落第三出局，故教練奧利維拉揚言必勝：「如果是0:0和局收場，最後要計小組賽得失球差，我們就可以出線，但在主場作戰必須以勝利為目標，不會求和，這不是應有的比賽態度。」 上場日聯刻意留力 然而...

2019-05-21