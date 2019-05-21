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國泰上月貨運量跌6.2%

2019-05-21 列印
　　中美貿易戰陰霾未除，國泰（293）貨運量連跌6個月，上月按年跌幅達6.2%。客運量則連升7個月，上月按年增4.9%，國泰商務及貨運董事林紹波表示，4月整體收益率下降，料會持續數個月。

　　國泰昨日公佈4月國泰及港龍航空的合併數據，其中運載貨物及郵件16.37萬公噸，按年跌6.2%，亦較3月多跌3.7個百分點；運載率為62.5%，亦跌5.5個百分點。今年首四個月累計貨運量減少5.3%，以可用貨物噸千米數計算的運力上升0.1%，而貨運收入噸千米數下跌5.9%。

　　最近更換宣傳口號、矢志改善服務質素的國泰，客運數據則持續改善，上月客運量312.7萬人次，按年升4.9%；運載率83.9%，雖按年跌0.6個百分點，但連續三個月收窄。

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