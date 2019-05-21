海通恆信招股籌22.8億 入場費4202元下月掛牌

中國融資租賃公司海通恆信（1905）今日（21日）起至本周五（24日）招股，合共發售約12.35億股股份，每手2000股，入場費約4202元，以發售價中位數計，集資約22.8億元，預計6月3日主板掛牌。



海通恆信的主要利潤來源為租賃融資的利息收入，市場關注利息波動會否影響公司盈利，集團執行董事、副總經理兼財務總監周劍麗昨日表示，公司的融資成本關鍵在於息差，而非利率高低，如果市場利率波動較大，公司將根據人民銀行的基準利率調整融資利率，將高成本轉嫁給客戶，公司不會受到影響。另外，公司在境內外均有融資業務，認為人民幣貶值對公司造成的衝擊有限。今次上市海通國際、中金公司、花旗銀行和招銀國際為聯席保薦人。



另據外電引述消息稱，昨日（20日）截止招股的信義能源（3868）計劃以近招股價範圍下限定價。



海通恆信早在2017年遞交上市材料，惟等至現在才公開招股，執行董事兼總經理丁學清解釋，公司需在上市過程中完成大量工作，亦需不斷適應市場和政策的變化。



他又指，公司在過去幾年發展迅速，現時上市或可為股東帶來很多回報。問及公司經營性現金流為負的原因，周劍麗表示，是因公司不斷發展，購入許多資產所致。



招股書顯示，海通恆信此次集資淨額約60%將用於發展公司的融資租賃業務和保理業務，30%則用於發展公司的境外飛機租賃業務。



該公司副總經理、首席風險官兼董事會秘書傅達說，公司自2016年開展相關業務，長遠看好航空業發展，亦相信其回報率符合公司預期。他稱，飛機租賃業務的投資額一部份來自公司內部資金（即此次募集資金），另一部份還須向銀行貸款，機型選擇上，則看好流動性較強的窄行機，例如空巴320、波音707等。



