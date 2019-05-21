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偉易達純利跌17%

2019-05-21 列印
　　偉易達（303）公佈2019財政年度全年業績，集團淨利潤及毛利率均有所下跌。截至三月底，淨利潤約1.7億美元，按年跌17%，毛利率由33%下跌至29.4%。集團主席兼行政總裁黃子欣表示，美國可能對所有中國貨品都加關稅，不過集團正在評估情況，尋求解決措施，必要時考慮擴建馬來西亞的生產設施。

　　因在歐洲及亞太區市場表現良好，集團總收入得到1.5%的增加。集團末期股息每股普通股50美仙，全年股息為每股普通股67美仙，按年跌約16%。

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