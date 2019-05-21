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T+1時段下月啟動

2019-05-21 列印
　　為時近兩年的延長收市後交易（T+1）時段計劃即將完成，港交所（388）宣佈下月17日起，夜期等產品結束時間將由目前1時延至凌晨3時。

　　生效後，T+1時段交易時間為下午5時15日至翌日凌晨3時，而輸入交易後活動的截止時間，亦由凌晨1時45分延至凌晨3時。據港交所網頁顯示，目前T+1時段有25種股市指數產品、貨幣期貨及商品可供交易，包括恒指夜期及期權、國指夜期及期權、多種人民幣夜期、黃金期貨、多種倫敦金屬期貨等。

　　港交所指出，夜期產品自2013年推出後，成交量複合年均增長率有50%，佔日間交易時的比率，從2013年的4%提升至目前約18%；而去年新增的股票指數期權產品，於T+1時段日均成交量亦超過1.05萬張合約，佔日間近7%。

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