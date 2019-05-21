﻿中環IFC外望——中國森林股東示威望「回水」

森林開發商「中國森林」10年前因造假數被除牌，搞到成班小股東血本無歸，噚日就有20幾人不甘沉默，到證監會門外示威，要求答覆幾時有得賠。



呢班股東拉起橫額，喺長江中心外聚集，聲稱一直未獲答覆，都會定時定候「踩場」追討權益。召集人話，佢哋成立嘅一個群組有100個小股東，加起嚟有大約一成中國森林股份。



中國森林上市一年幾，喺2009年底被發現造假帳後遭停牌，令小股東欲沽股套現無從，更喺2015年被頒令清盤，前年更除牌。證監會就一直向公司管理層進行研訊，遲遲未交代小股東能否獲「回水」。



證監會曾入稟要求中國森林及保薦人渣打與瑞銀香港等，向小股東進行還原交易，或支付賠償，最後因追討期已過而放棄。不過，月前證監終因為行為失當向瑞銀及渣打處以重罰，瑞銀在包括保薦中國森林在內共三宗新股上市中犯錯，被罰3.75億元，渣打亦在保薦中國森林上犯錯被罰5970萬元。小股東眼見證監向瑞銀及渣打等罰咁多錢，當然希望向證監施壓，為自己爭取賠償啦！



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高瞻