﻿5G股回勇 恒指ADR呆穩 美寬限華為90日 杜指升197點

美國政府對華為打壓新增90日寬限期，市場終有喘息機會，美股昨晚早段回穩，杜指報25802點，升122點，納指亦升58點報7760點，其後升幅進一步擴大。歐洲股市周二反彈高收，半導體股急升。



美國多家零售商業績出爐，JC Penney上季同店銷售亦跌5.5%，股價下挫逾7%；Kohl's上季同店銷售急跌逾3%，並下調全年盈利預測，股價大跌一成二。



另外，電動車生產Tesla再遭大行降評級，更指在最悲觀情況下，股價預測由97美元大幅劈至10美元，主要因為公司負債增加及受累於地緣政治風險，尤其是中國需求在貿易戰下令人憂慮，Tesla股價下跌6.6%報198.6美元。



另外，有媒體報道，波音737 Max客機埃塞爾比亞空難，可能因為有雀鳥撞到機身，並不一定是客機本身有問題，波音股價受到揚振，升約4.2%報357美元。歐洲股市方面，英國首相文翠珊將在演說中披露其在新脫歐建議下，如何處理海關問題，英股觀望，尾市升約16點報7326點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25877點，升197點；納斯達克指數收報7785點，升83點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見65.45港元，較香港收市價升0.35港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見340.75港元，較香港收市價跌0.45港元



公用股上升



據悉，美國商務部放寬對中國電訊公司華為的出口禁令，發出90天臨時許可，讓華為可以維持現有網絡服務，容許華為的智能手機產品更新應用程式，維持現有服務。禁令將推遲至8月中。推遲禁令的主要原因，是為了令華為及有關商業公司，有時間處理合作相的問題，並非代表美國政府改變國家安全政策。Google亦就事件表示，美國最新放寬華為的限制後，將允許擁有華為手機用戶繼續使用Google的應用程式。



華府給予華為及合作夥伴「90天臨時許可」，提振5G股回勇，京信通信（2342）彈4.05%，收報1.54元；中興（763）反彈2.7%；鐵塔（788）漲0.57%。



恒指跌27657點，跌130點。公用股普遍上升，香港中華煤氣（003）及領展房產基金（823）逆市創新高後個別發展。煤氣收升0.62%，報19.42元；領展收市跌0.1%，報97.4元。小米（1810）首季轉虧為盈，勝預期，股價曾重上10元大關，但收市回跌0.2%，造9.87元。



