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﻿人民幣跌見五月低位

2019-05-22 列印
  中美貿易戰繼續影響人民幣走勢。在岸人民幣周二於官方收市報6.9166，小跌25點子，錄得逾5個半月新底。官方中間價亦微跌至近五個月新低，報6.899。交易員稱，美國放寬對華為限制90日，暫緩貿易戰憂慮，短暫助穩市場。但午後，歐羅、澳元等主要貨幣回落，美匯指數重返98關口，人民幣再度承壓，後市人民幣缺乏反彈動力。

  此外，人民銀行昨天在公開市場恢復逆回購操作，規模800億元人民幣，期限7天，昨日並無逆回購到期。中美談判前景不明，人民幣短期貶值壓力難消。午後，離岸人民一度急挫約200點子，再度跌穿6.94關口。傍晚，人民銀行透過官方微博預告，將在近期再發離岸央行票據。消息公佈後，離岸人民幣短線拉升逾100點子，一度觸及6.9339。
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