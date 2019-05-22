羚邦首掛破底 每手蝕700元

第三方媒體內容發行商羚邦集團（2230）首日上市即破底，收報0.31元，較上市價0.45元下跌31%，每手虧損700元。對於首日掛牌即破底，羚邦創辦人兼行政總裁趙小燕表示不擔心股價會跌，短期的波動不會為公司帶來影響，相信業績會穩步上升。她又稱，集團業務暫時沒有受到貿易戰影響，不擔心經濟放緩會影響需求，因為「每個人都要娛樂」。



羚邦表示看好學前卡通在市場上的發展，但目前公司對此還未有確定計劃，不過這將是集團未來發展考慮的方向。集團考慮到兒童市場，會加強動漫相關業務。



趙小燕贈予港交所羚羊雕塑，寓意「羚羊飛躍百邦」，作為授權商角色，集團將向全球化發展，越南、柬埔寨、日本等東南亞國家皆在考慮範圍之內。她說，網絡媒體亦是集團關注方向，在網絡平台與5G發展趨勢帶動下，集團已與多個互聯網媒體平台建立合作關係。



