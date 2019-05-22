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嘉里：收租物業不應徵空置稅

2019-05-22 列印
　　嘉里建設（683）執行董事朱葉培稱，關注政府如何落實空置稅，認為長期收租的物業若受空置稅影響是「唔公道，唔太適當」。他舉例，集團中半山物業出租率達98%以上，強調此類出租業務根據市場需求調整，並不是集團特意不租。他亦補充，舊物業有時需要大幅度裝修工程，需時一至兩年，期內無可避免會有空置情況出現，此情況若收稅「不太公平」，稱「希望政府注意下呢點」。

　　地產建設商會早前發出指引，低於1000呎的樓宇單位不應以招標發售，對此朱葉培回應有關建議正確，認為對銷售無太大影響。他續稱，集團現時持有的樓貨大部份是三房或以上單位，市場及買家非常接受該類單位以招標形式出售。

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