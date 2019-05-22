太興最快下周四招股 下月中掛牌料籌十億

本地餐飲集團太興據傳已通過港交所（388）上市聆訊，最快於下周四（30日）至6月4日公開招股，預計6月13號掛牌，集資高達10億元，為近年集資規模最大的本地公司；保薦人為交銀國際。若以估值上限計，太興掛牌後市值將達40億元，比翠華（1314）及大快活（052）高。



太興除旗艦品牌「太興」外，旗下還有「茶木」、「靠得住」、「錦麗」、「敏華冰廳」等，合共9個品牌，在香港、澳門、內地及台灣共經營191間餐廳。當中「太興」共有110間，佔集團去年總收入近65%。 截至2018年12月底止年度，集團收入達31.26億港元，按年增長12.8%；期內溢利則按年升45%至3.04億元。以地區劃分，期內收入超過77%來自港澳地區。



「敏華冰廳」翻座率最佳



每名顧客平均消費方面，集團去年總計為69.9元，旗下品牌中表現最好為中式餐館「漁牧」，達181.9元。翻座率方面，集團去年總概約翻座率為5.4次，以「敏華冰廳」及越南菜「錦麗」最高，分別達17.1次及9.9次。



金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，太興為本港知名連鎖餐廳，相比起同業翠華，旗下的餐廳較多元化和較吸引，當中為連鎖快餐店居多，其中「茶木」為中檔餐廳，而「敏華冰廳」則為港式茶餐廳。黃德几指出，太興集團去年的業績不錯，旗下的越南餐廳「錦麗」返本和盈利方面都有不錯的成績，另外「敏華冰廳」等港式茶餐廳比傳統茶餐廳在香港更受歡迎，認為比翠華吸引。他指旗下的連鎖式餐廳現時為發展的中段，為「唱好」的狀態；認為太興集團過去一年的鋪排做得好好，有擴大業務等，例如宣傳和翻新現有店舖。



上市定價成前景關鍵



對於太興上市的前景，黃德几認為關鍵是最終的上市定價，但他亦指出，一般餐飲集團上市後，業績會受到影響，股價也會轉差，故會拭目以待。



香港過往亦有本地餐飲股上市，擁有「牛角」、「牛涮鍋」、「御苑皇宴」等10個品牌的敘福樓集團（1978）去年5月底掛牌，以1.1元上市，昨日收報0.75元，至今潛水31.82%。經營「煌府」及「煌苑」酒樓的首灃控股（1703）今年2月上市時國際配售未足額，以招股價下限0.5元定價，昨日股價逆市升3.7%，報0.56元，僅比招股價升12%。



