  • 2019年5月22日 星期三
  • 28º
  • 72%
熱門： 520手機洪水橋港鐵新移民

日報新聞 > 財經

港華燃氣首季售氣增17%

2019-05-22 列印
　　港華燃氣（1083）執行董事黃維義昨日於股東大會後表示，該公司首季售氣量按年增加17%，至30.5億立方米，增幅主要來源於工商客戶，總客戶數目新增21萬戶，至1281萬戶；4月份銷量有所下降，是因氣溫回暖，市場對天然氣需求下降；首五個月，整體盈利符預期。管理層表示，目前母公司中華煤氣未有計劃將港華燃氣私有化。

　　最近中美貿易摩擦升級，該公司主席陳永堅表示，中美貿易戰令客戶減少用氣量，亦導致部份燃氣公司將工廠遷移至東南亞國家，故對公司及行業造成一定衝擊。不過，至今未見有任何燃氣公司倒閉，且貿易戰一直持續，該公司有機會進行對沖，相信貿易戰的影響有限。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd