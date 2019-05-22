  • 2019年5月22日 星期三
  • 28º
  • 72%
熱門： 520手機洪水橋港鐵新移民

日報新聞 > 財經

石藥首季純利升29%

2019-05-22 列印
　　兩大藍籌藥股昨日齊派今年首季成績表，石藥（1093）純利升28.8%至9.52億元（人民幣，下同），中國生物製藥（1177）多賺22.4%至近9.76億元。

　　石藥於首季收入為54.9億元，按年升25.6%，當中由成藥帶動，該分部收入多33.7%至42.45億元，佔總收入達77.3%；抗生素亦多8.1%至3.47億元；但維生素C收入按年減4.5%至5.24億元。該公司首季毛利率為69.9%，按年多5.6個百分點，主要來自多款創新藥銷售收入增長，而抗腫瘤產品組合的銷售增長升2.08倍。

　　至於中生製藥，期內收入62.08億元，按年多33.4%，當中新產品佔總收入約17.7%。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd