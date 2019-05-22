﻿中環IFC外望——5G頻譜今秋拍賣 香港電訊等營運商勢競投

香港電訊（6823）早前獲得26及28吉赫頻譜，積極佈局5G，該公司計劃待政府於今年秋天拍賣3.5GHz中頻頻譜時，該公司會參與競投。香港電訊工程部董事總經理林榮執預期，屆時四家營運商都會參與競投。他同時指出，如要實現5G在港全覆蓋，還需要將現時用於3G、4G的低頻段頻譜重耕（Refarm）作5G用途。



該公司舉行5G應用測試發佈會，成功以28GHz頻段進行5G應用測試，包括4K影像傳輸、4K影片串流、連接5G下載檔案等。林榮執表示，28GHz高頻段的頻譜覆蓋範圍較小，需要配合中頻段的頻譜才能擴大覆蓋，預計政府將於秋季拍賣中頻段的頻譜，四家營運商料會參與競投。



林榮執表示，5G具備高速傳輸、低網絡延時（low latency）及多聯接特性，未來若技術成熟，有助無人駕駛、遙距手術等領域的發展。而昨日的測試顯示，以5G傳送約2GB的影片需時僅14秒左右，與4G傳送速度需時2分鐘相比，快了約8倍；另外，測試顯示網絡時延僅6.2毫秒，而速度峰值則為2.6GB/s。



香港電訊表示，在投資方面，5G需要強大光纖網絡支援，而香港電訊多年來在光纖網絡已作出龐大的投資。該公司並不預期未來一、兩年無線網絡升級至5G令支出突然急升，但在資本開支上已預留資金進行5G升級。香港電訊亦將於下月13至16日在啟德郵輪碼頭舉行香港首個展示5G通訊技術應用及機遇的科技嘉年華。



孫忠懷：在線視頻面臨隱憂



騰訊（700）副總裁孫忠懷在騰訊全球數字生態大會上表示，在線視頻行業的數據繁榮下，行業面臨隱憂。騰訊視頻付費會員從4300萬上漲到8200萬，用了一年時間，而從8200萬增加至8900萬卻用了半年時間，反映增長速度放緩。



新工業化標準助脫困局



孫忠懷稱，用戶在走向成熟，愈來愈有見識，愈來愈有態度，愈來愈有客戶意識，而這倒逼行業升級。



對於如何突破困境，他認為，需要建立一些新的工業化標準。他提到三點，包括圈層時代，全方位供給用戶需求；循環生態，極致化挖掘內容價值；創新驅動，多維度突破內容創作。



孫忠懷指，5G時代會給在線視頻行業帶來新的契機，提高整體的發展空間，如通過高速視頻傳輸，用戶可以在家中觀看各種比賽、演唱會等。5G還將帶動互動視頻等新的視頻內容創作形式發展，形容5G將開啟下一個藍海，大有可為。



高瞻