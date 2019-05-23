﻿聯儲紀要：「一段時間」毋須加息 美封殺華科企 杜指跌100點

中美貿易戰蔓延至科技戰，美國制裁華為之後，再對五間中國科技企業動手，加上美財長表示暫時沒有計劃到中國進行下一輪談判，事件令投資者憂慮加深，尤其晶片及科技股受壓較重。聯儲局公佈上月初議息會議紀錄，顯示與會官員同意在「一段時間」仍會維持目前有耐性的方針去制訂貨幣政策，這進一步凸顯儲局政策官員現階段不認為有需要調整息口。截至本港時間晚上11時，杜指報25791點，跌85點；標普500指數報2855點，跌9點。



此外，英國首相文翠珊計劃再向國會提交脫歐方案，但外電指有關方案亦多數未能過關，而保守黨更有黨員醞釀對她進行新一輪逼宮，不過消息未有打擊英股，富時指數尾段上升21點，反而德國、法國股市均微跌。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25776點，跌100點；納斯達克指數報7750點，跌34點。



傳追殺五間監控設備企業



滙控（005）美國預託證券價格曾見65.58港元，較香港收市價升0.28港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見338.09港元，較香港收市價跌0.91港元。



美國政府繼制裁華為後，近日再傳考慮懲處海康威視、浙江大華在內的五間中國監控設備企業，禁止美國企業向其輸出技術。



據彭博社及《紐約時報》報道，美國政府考慮阻斷美國企業，向中國五間監控設備企業輸出技術，包括海康和大華，還有另外三間暫時未有透露名稱，據指從事監控圖像處理技術。知情人士稱，特朗普政府不滿中國使用相關企業產品，監控新疆維族民眾，亦擔心這些有人臉識別功能的鏡頭，可能會從事間諜行為。



海康威視昨日稱，「已關注到《紐約時報》的報道，期望公司得到公平、公正對待。」針對外媒曾指責海康威視設備簽下大筆政府定單，用於監視維族民眾，海康威視回應稱，未在新疆做過任何不恰當行為，公司不會以侵犯人權為條件的業務作為公司業務進行經營，已主動聘請美國專業人士，對公司在新疆業務進行獨立審查。



投資者關注聯儲局稍後公佈的上次貨幣政策會議紀要。分析指出，如果會議記錄釋放出鷹派的訊號，或對大市造成新一輪衝擊。不過，聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德今日重申，即使美國經濟增長維持動力，若通脹進一步疲軟，可能會促使聯儲局減息。



此外，沃達豐、英國電訊旗下EE及部份亞洲營運商稍早紛紛宣佈，取消華為新款5G手機的供應或預訂，此舉加劇市場對貿易戰升級至科技戰的憂慮。個別股方面，美國法官裁定高通違反反壟斷法，雖然高通強烈反對法官就案件的裁決，並將尋求上訴，但股價早段仍受消息拖累挫近一成。