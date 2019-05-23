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﻿港股成交創今年第三低

2019-05-23 列印
  中美貿易戰持續市場觀望，港股反覆上升，結束連續三日跌勢，最終微升48點，收報27705點，惟成交金額縮減至763億元，為今年第三低。騰訊（700）繼續弱勢，連跌五個交易日。

　　港股昨日高低點數波幅不足200點，恒指早段升過171點。不過，相繼有內地企業被美國制裁消息，內地股市偏弱，拖累港股午後一度倒跌，幸好恒指收仍能升48點報27705，連續第四個交易日低過250天線。

　　繼華為之後，在深交所上市的大華及海康威視可能被列入美國黑名單。中美貿易關係持續緊張，內地股市低收，上證指數收報2891點，跌0.49%，成交額1936億元人民幣；深成指收報9041，跌0.51%，成交額2756億元人民幣。
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