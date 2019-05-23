中移動17市測試商用5G 明年至2022年投資高峰

中國移動（941）執行董事兼董事長楊杰預計，內地會在今年內盡快發放5G牌照，而2020至2022年將是5G投資的高峰期；中移動在5G上的資本開支會根據牌照發放的具體情況、技術及產業的成熟程度作出及時研判。



中移動昨日舉行股東大會，會上小股東關注公司在5G上的發展。楊杰表示，中國移動已在內地17個城市進行了5G試商用，他個人認為，政府將於年內盡快發放5G牌照，但具體時間要視乎監管部門的安排。



楊杰指出，5G將會成為通訊行業發展的新增長點，而2020年至2022年料將是5G投資的高峰期；該集團對5G發展亦作了認真的分析與研究，會綜合考慮技術發展程度、市場競爭情況、對股東的回報等因素，對5G的投資作出合理安排。



對於5G的商業模式，楊杰表示，中移動對此也在努力探索，但相信5G在公眾客戶及垂直行業均有巨大發展空間；他預料，未來5G的計費模式也趨向多元化，不僅是現行的按流量收費，可能會按時延、速度、帶寬等進行收入，「豐富多彩」。



技術發展日新月異，現場有股東提出憂慮，若未來出現了6G技術，會否令現時5G的投入「付諸流水」。楊杰指，毋須對此過於擔心。他說，在5G來臨之時，5G與4G在未來一段時間仍會長期並存，4G主要支持語音通話，5G則主要承載較大流量的數據或視頻；未來若5年或10年後出現了6G新技術，相信其與5G的關係，也會是類似的。



料全年4G用戶淨增4500萬戶



會上有股東對於中國移動4月運營數據的倒退表示擔憂。董昕解釋稱，4G發展初期，由於有很多2G及3G的用戶遷移，因此用戶增長較快；而目前中國移動已擁有逾7億戶的龐大4G用戶群，從去年下半年開始，用戶數增長已不如以前快。他續稱，今年年初，亦對4G用戶進行分類整合，對不活躍的用戶進行了遷移，對活躍用戶提供了商業促銷。



