慕尚降發售價 每股4.39元

中美貿易戰升溫，港股持續疲軟，亦波及新股市場。周一截止招股的慕尚集團（1817）公佈，鑒於股市波動以及近期中美貿易戰加劇，公司將下調發售價，以每股4.39元定價，比招股價下限4.68元低6.2%。據接近慕尚集團的市場人士透露，公司在招股中國際配售已足額，降價是為了出售因行使超額配股權而多出的15%股票，「（讓這次上市）做得好看點……希望讓利吸引投資者」。



根據慕尚集團的公告，發售價下調後，該公司自全球發售收取的所得款項淨額減少至約8.057億元，將用於償還現有債務、尋求品牌收購或戰略聯盟。



