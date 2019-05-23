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比亞迪收補貼34.6億元人幣

2019-05-23 列印
　　中國汽車生產商比亞迪股份(1211)昨日公佈， 旗下控股子公司比亞迪汽車工業有限公司，昨日(22日)收到深圳市坪山區財政局轉支付的國家新能源汽車推廣補貼款34.58億元(人民幣，下同)。該公司指出，是次收到的補貼，有助提升現金流，減少利息開支及財務費用。

        比亞迪指出，2016年度新能源汽車補助清算和補充清算資金31.26億元，2017年度補充清算資金幣3.32億元。該公司表示，今次收到的補貼款將提升公司現金流，減少公司利息支出、降低財務費用，對公司資產負債率的下降也將產生積極影響。

        比亞迪股份較早前公佈，截至今年3月底止季度業績，純利為7.5億元，按年升6.32倍，每股盈利為0.25元。期內營業收入為303.04億元，按年升22.5%。



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