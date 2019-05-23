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Kyle Bass唱淡港元　指港外儲不足

2019-05-23 列印
　　港匯連日走弱，持續在7.85弱方兌換保證水平附近徘徊。美國對沖基金大鱷、Hayman Capital創辦人Kyle Bass昨再度唱淡港元，認為香港的外匯儲備不足以保衞聯繫匯率制度，並聲稱正力沽空港元。金管局隨即反駁Bass對聯匯制度的運作及外匯基金存在誤解，忽略了外匯基金可用來維持港元穩定，又一再表明香港毋須亦無意更改聯匯制度。

　　彭博報道，Bass日前向投資者發信指，參考國際貨幣基金組織（IMF）的基本儲備標準，香港的外匯儲備至少須達4950億美元，高於目前4360億美元水平。他又指，在金管局報稱的外匯儲備中，僅約13%可供使用，實是嚴重不足。

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